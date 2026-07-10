Пожару в торговом центре в Красногорске присвоили второй ранг сложности

Пожару, который возник в торговом центре «Терабит» в Красногорске, присвоили второй ранг сложности. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщил Telegram-канал «112».
В данный момент горит кровля торгового комплекса на площади 200 квадратных метров, а экстренные службы эвакуируют, передает Telegram-канал.
В администрации Красногорска заявили, что на место пожара направили девять автоцистерн и две автолестницы. Позднее пожарные локализовали возгорание. По предварительной информации, в результате случившегося никто не пострадал, сообщил Telegram-канал администрации города.
27 мая пожар произошел в торговом центре, расположенном на Большой Семеновской улице в Москве. Прибывшие на место случившегося пожарные эвакуировали 15 человек. По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание в электрощитовой.