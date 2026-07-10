Тибо: Состояние пострадавшего при взрыве в Монако олигарха Ермолаева улучшается

Ранее Интерпол опубликовал данные о предполагаемой подозреваемой в покушении — гражданке Украины Анастасии Березовской 1987 года рождения. Во вторник её тело было обнаружено под Киевом, и украинские правоохранители задержали причастных к убийству женщины. Речь идёт о сотруднике ГУР Украины Владиславе Реуте и бывшем правоохранителе Виталии Жиковиче. Оба уже отправлены под стражу.