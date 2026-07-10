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Тибо: Состояние пострадавшего при взрыве в Монако олигарха Ермолаева улучшается

Состояние украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, пострадавшего при взрыве в Монако, постепенно улучшается, однако жизнь его спутницы остаётся под угрозой, заявил генпрокурор княжества Стефан Тибо.

Источник: Life.ru

«Женщине, получившей серьёзные травмы, стало немного лучше, однако её состояние по-прежнему критическое. Мужчина пока ещё не в состоянии, позволяющем его опросить», — отметил он на пресс-конференции.

Ребёнок Ермолаева, также пострадавший при взрыве, остаётся в больнице.

Французская газета Le Figaro сообщала, что следствие рассматривает версию о возможной причастности СБУ. По данным издания, взрыв мог быть не попыткой убийства, а предупреждением для бизнесмена. Дело получило продолжение на территории Украины, где правоохранители продолжают расследование.

Ранее Интерпол опубликовал данные о предполагаемой подозреваемой в покушении — гражданке Украины Анастасии Березовской 1987 года рождения. Во вторник её тело было обнаружено под Киевом, и украинские правоохранители задержали причастных к убийству женщины. Речь идёт о сотруднике ГУР Украины Владиславе Реуте и бывшем правоохранителе Виталии Жиковиче. Оба уже отправлены под стражу.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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