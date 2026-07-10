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Названа причина ЧП с трамваем в Москве

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Задымление проводки стало причиной ЧП с трамваем в Москве на Русаковской улице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

Источник: РИА "Новости"

«Причина возникшего ранее задымления на крыше трамвайного вагона — элементы проводки. Ситуация не связана с батареей и другими важными техническими узлами вагона — они не затронуты. Совместно с сервисной компанией и производителем, обслуживающим трамвай, детально разберемся и примем необходимые меры», — говорится в сообщении.