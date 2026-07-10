Названа причина ЧП с трамваем в Москве

«Причина возникшего ранее задымления на крыше трамвайного вагона — элементы проводки. Ситуация не связана с батареей и другими важными техническими узлами вагона — они не затронуты. Совместно с сервисной компанией и производителем, обслуживающим трамвай, детально разберемся и примем необходимые меры», — говорится в сообщении.