Пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре в Красногорске

Экстренные службы ликвидировали открытое горение в торговом центре «Терабит» в Красногорске. Всего они эвакуировали 340 человек. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.
Информация о пострадавших не поступала, передает канал ведомства в мессенджере МАКС.
Представители региональной прокуратуры сообщили, что после ликвидации возгорания Красногорская городская прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств произошедшего. В данный момент правоохранители рассматривают версию о нарушении требований пожарной безопасности при проведении кровельных работ, сообщил канал ведомства в мессенджере МАКС.
Возгорание началось вечером 10 июля. Позднее ему присвоили второй ранг сложности. В администрации Красногорска заявили, что на место пожара направили девять автоцистерн и две автолестницы. Впоследствии пожарные локализовали возгорание.