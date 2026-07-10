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Пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре в Красногорске

Экстренные службы ликвидировали открытое горение в торговом центре «Терабит» в Красногорске. Всего они эвакуировали 340 человек. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

Экстренные службы ликвидировали открытое горение в торговом центре «Терабит» в Красногорске. Всего они эвакуировали 340 человек. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

Информация о пострадавших не поступала, передает канал ведомства в мессенджере МАКС.

Представители региональной прокуратуры сообщили, что после ликвидации возгорания Красногорская городская прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств произошедшего. В данный момент правоохранители рассматривают версию о нарушении требований пожарной безопасности при проведении кровельных работ, сообщил канал ведомства в мессенджере МАКС.

Возгорание началось вечером 10 июля. Позднее ему присвоили второй ранг сложности. В администрации Красногорска заявили, что на место пожара направили девять автоцистерн и две автолестницы. Впоследствии пожарные локализовали возгорание.

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