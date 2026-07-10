В Красногорске локализовали пожар в ТЦ, из здания эвакуировали 340 человек

«Принятыми мерами пожарно-спасательных подразделений пожар локализован на площади 1000 кв. метров. Эвакуировано 340 человек», — написали в телеграм-канале.
По данным МЧС, меры пожарно-спасательных подразделений позволили оперативно локализовать возгорание, а к 20:25 открытое горение было ликвидировано. Сотрудники экстренных служб продолжают работу на месте происшествия, чтобы проверить оставшиеся помещения и убедиться в полной безопасности здания.
Ранее Life.ru публиковал видео произошедшего. На кадрах видно, что огонь охватил крышу и верхние этажи здания.
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