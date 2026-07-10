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РЕН ТВ: Около 20 человек отравились в суши-баре в подмосковном Зарайске

В суши-баре в подмосковном Зарайске отравились примерно 20 человек, включая детей. Первые пострадавшие обратились к врачам утром 10 июля, а к 16:00 специалисты зарегистрировали уже 19 случаев острого гастроэнтерита. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на осведомленный источник.

В суши-баре в подмосковном Зарайске отравились примерно 20 человек, включая детей. Первые пострадавшие обратились к врачам утром 10 июля, а к 16:00 специалисты зарегистрировали уже 19 случаев острого гастроэнтерита. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на осведомленный источник.

— 12 человек госпитализированы в инфекционное отделение, семь человек отказались от госпитализации. Состояние всех пациентов оценивается как средней тяжести. Среди пострадавших есть дети младшего возраста, подростки и взрослые, — передает Telegram-канал.

5 июля СМИ сообщили, что более 400 человек в 18 штатах США заразились паразитом циклоспорой, вызывающим кишечное заболевание с сильной водянистой диареей. Согласно информации Центров по контролю и профилактике заболеваний страны, циклоспора попадает в организм через сырые продукты и воду, загрязненные фекалиями.

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