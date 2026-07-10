РЕН ТВ: Около 20 человек отравились в суши-баре в подмосковном Зарайске

В суши-баре в подмосковном Зарайске отравились примерно 20 человек, включая детей. Первые пострадавшие обратились к врачам утром 10 июля, а к 16:00 специалисты зарегистрировали уже 19 случаев острого гастроэнтерита. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на осведомленный источник.