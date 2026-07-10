Минюст РФ признал экстремистской песню «Россия для кавказцев»*

Министерство юстиции Российской Федерации классифицировало песню «Россия для кавказцев»* как экстремистский материал, включив её в соответствующий реестр. Ее содержание признано разжигающим ненависть и представляющим угрозу.
«Информационный материал — аудиозапись (песня) с наименованием Россия для кавказцев* продолжительностью около 5 минут 10 секунд», — говорится в реестре ведомства.
Материал был добавлен в перечень на основании постановления Мурманского областного суда, вынесенного 21 мая 2026 года. Также в реестр добавлены брошюра «Последний набор людей к Иегове»* и композиция «Мглой Велимор»*. Основанием для включения стали решения Томского областного суда от 30 апреля 2026 года и Мурманского областного суда от 21 мая текущего года.
Ранее KP.RU сообщил, что Минюст РФ исключил из реестра иноагентов 75 лиц, рассмотрев их заявления.
* — материалы, признанные экстремистскими в России.