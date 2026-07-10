Российский Красный Крест начнёт раздачу гумпомощи в Крыму на фоне режима ЧС

Выдачу помощи в Севастополе планируется начать уже в понедельник, 13 июля. Для этого подготовлено 600 наборов, в которые входят продукты питания и средства личной гигиены. Претендовать на их получение смогут инвалиды первых двух групп, переселенцы, зарегистрированные в 2025—2026 годах, а также те, кто прибыл раньше, но сейчас находится в сложных жизненных обстоятельствах.