Пять автомобилей столкнулись на внутренней стороне ТТК

В Гагаринском тоннеле на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) столкнулись пять автомобилей. В данный момент на месте работают оперативные службы города. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.