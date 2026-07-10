Сальдо: Шесть медиков погибли при атаках ВСУ в Херсонской области с начала года

В пятницу также зафиксированы атаки на территорию Сватовского муниципального округа Луганской Народной Республики. Один из украинских беспилотников поразил легковой автомобиль в черте города Сватово, в результате чего пострадали 45-летняя женщина и её 18-летняя дочь. Кроме того, дроны ударили по территории продуктового предприятия, повредив два гражданских грузовых автомобиля.