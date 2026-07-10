19 человек отравились в подмосковном суши-баре, среди них — семеро детей

Действия владельцев заведения квалифицированы по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи выяснили, что 9 и 10 июля в городскую больницу обратились 19 человек с признаками отравления. 16 из них употребляли еду из одного и того же кафе, семеро пострадавших — несовершеннолетние. Всю продукцию из точки общепита изъяли и отправили на экспертизу, а само заведение временно закрыли.