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Минюст внес песню «Россия для кавказцев» в перечень экстремистских

Министерство юстиции России в пятницу, 10 июля, включило в перечень экстремистских материалов песню «Россия для кавказцев» исполнителя «Русня».

Министерство юстиции России в пятницу, 10 июля, включило в перечень экстремистских материалов песню «Россия для кавказцев» исполнителя «Русня».

— Информационный материал — аудиозапись (песня) от имени исполнителя «Русня» с наименованием «Россия для кавказцев» продолжительностью около 5 минут 10 секунд, — говорится в реестре ведомства.

Основанием для внесения материала в перечень стало решение Мурманского областного суда, которое было принято 21 мая 2026 года. Также в реестр добавили брошюру «Последний набор людей к Иегове. Из всех сатанинских вер и народов» и песню исполнителя «Велимор» под названием «Мглой Велимор» в связи с решениями Томского областного суда от 30 апреля и Мурманского областного суда от 21 мая, передает сайт ведомства.

В тот же день Минюст включил в реестр иностранных агентов политика и преподавателя Бориса Надеждина, предпринимателя Тимофея Рогожина, журналистку Екатерину Воропай и проект «Штаб кандидатов». По версии правоохранителей, Надеждин принимал участие в создании и распространении материалов других иноагентов и нежелательных организаций.

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