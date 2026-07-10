Минюст внес песню «Россия для кавказцев» в перечень экстремистских

Основанием для внесения материала в перечень стало решение Мурманского областного суда, которое было принято 21 мая 2026 года. Также в реестр добавили брошюру «Последний набор людей к Иегове. Из всех сатанинских вер и народов» и песню исполнителя «Велимор» под названием «Мглой Велимор» в связи с решениями Томского областного суда от 30 апреля и Мурманского областного суда от 21 мая, передает сайт ведомства.