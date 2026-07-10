В подмосковном кафе отравились 19 человек

По данным следствия, 9 и 10 июля в медицинское учреждение Зарайска обратились 19 человек с симптомами отравления. Установлено, что 16 из них употребляли пищу, приобретенную в одном и том же кафе. В числе пострадавших — семеро несовершеннолетних.