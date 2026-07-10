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В подмосковном кафе отравились 19 человек

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с отравлением 19 посетителей кафе в Зарайске. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области, инцидент квалифицирован по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Источник: РИА "Новости"

«Следователем следственного отдела по городу Коломна ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших массовое отравление граждан (ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 9 и 10 июля в медицинское учреждение Зарайска обратились 19 человек с симптомами отравления. Установлено, что 16 из них употребляли пищу, приобретенную в одном и том же кафе. В числе пострадавших — семеро несовершеннолетних.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области уточнили, что после происшествия были госпитализированы 12 человек. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Еще семеро пострадавших отказались от госпитализации и направлены под амбулаторное наблюдение в поликлинику по месту жительства.

СК