В подмосковном кафе отравились 19 человек

«Следователем следственного отдела по городу Коломна ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших массовое отравление граждан (ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, 9 и 10 июля в медицинское учреждение Зарайска обратились 19 человек с симптомами отравления. Установлено, что 16 из них употребляли пищу, приобретенную в одном и том же кафе. В числе пострадавших — семеро несовершеннолетних.
В пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области уточнили, что после происшествия были госпитализированы 12 человек. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Еще семеро пострадавших отказались от госпитализации и направлены под амбулаторное наблюдение в поликлинику по месту жительства.