Пострадавшая от суши-бара в Зарайске заказывала доставку на день рождения дочки

Уже на следующий день после праздника её муж почувствовал недомогание, а через день — сама женщина. Оба были доставлены в больницу, где врачи заподозрили сальмонеллёз. Инфекционное отделение переполнено: пациенты лежат целыми семьями. Годовалая малышка не пробовала роллы и сейчас находится под присмотром бабушки с дедушкой. Она на грудном вскармливании, из-за чего разлука с матерью переносится тяжело. Срок выписки родителей из больницы пока неизвестен.