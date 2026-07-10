Более 10 человек госпитализированы после отравления в подмосковном суши-баре

Напомним, что в подмосковном Зарайске возбуждено уголовное дело после массового отравления людей в одном из местных суши-баров. Инцидент произошёл 9 и 10 июля. За медицинской помощью с характерными симптомами обратились 19 человек, в том числе семеро детей в возрасте от 1 года до 16 лет.