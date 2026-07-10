Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 10 человек госпитализированы после отравления в подмосковном суши-баре

12 человек, включая детей, попали в больницу с отравлением после посещения суши-бара в подмосковном Зарайске. Цифры озвучили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области, передаёт ТАСС.

Источник: Life.ru

Состояние госпитализированных врачи оценивают средней степени тяжести. Ещё семеро пострадавших от дальнейшего пребывания в стационаре отказались. Их отпустили под амбулаторное наблюдение.

Напомним, что в подмосковном Зарайске возбуждено уголовное дело после массового отравления людей в одном из местных суши-баров. Инцидент произошёл 9 и 10 июля. За медицинской помощью с характерными симптомами обратились 19 человек, в том числе семеро детей в возрасте от 1 года до 16 лет.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.