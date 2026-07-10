Более 10 человек госпитализированы после отравления в подмосковном суши-баре

Состояние госпитализированных врачи оценивают средней степени тяжести. Ещё семеро пострадавших от дальнейшего пребывания в стационаре отказались. Их отпустили под амбулаторное наблюдение.
Напомним, что в подмосковном Зарайске возбуждено уголовное дело после массового отравления людей в одном из местных суши-баров. Инцидент произошёл 9 и 10 июля. За медицинской помощью с характерными симптомами обратились 19 человек, в том числе семеро детей в возрасте от 1 года до 16 лет.
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