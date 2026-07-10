Били молотком до озверения: украинцы жестоко расправились с пенсионеркой

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили личности подозреваемых и задержали их. Разбойниками оказались двое 48-летних жителей соседней Кировоградской области, один из которых был ранее знаком с потерпевшей, благодаря чему подельникам и удалось беспрепятственно проникнуть в ее жилище в дневное время.