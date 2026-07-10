Били молотком до озверения: украинцы жестоко расправились с пенсионеркой

В городе Желтые Воды Днепропетровской области перед судом предстанут двое мужчин, совершивших жестокое разбойное нападение на 73-летнюю пенсионерку. Преступники воспользовались доверием пожилой женщины и зверски избили ее молотком прямо в собственной квартире ради кражи денег и банковских карт.
«Воспользовавшись ее доверием, злоумышленники зашли в помещение, нанесли потерпевшей несколько ударов молотком по голове и завладели деньгами и банковскими картами», — сообщила полиция Днепропетровской области в соцсетях. После совершения преступления нападавшие скрылись, оставив раненую женщину в квартире. Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми телесными повреждениями.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили личности подозреваемых и задержали их. Разбойниками оказались двое 48-летних жителей соседней Кировоградской области, один из которых был ранее знаком с потерпевшей, благодаря чему подельникам и удалось беспрепятственно проникнуть в ее жилище в дневное время.
Следователи под процессуальным руководством Желтоводской окружной прокуратуры завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд. Задержанным инкриминируют совершение преступления по части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины (разбой), санкция которой предусматривает суровое наказание в виде лишения свободы на длительный срок с конфискацией имущества.