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Обломки БПЛА загорелись во дворе жилого дома в Новороссийске

В Новороссийске обломки сбитого дрона упали во дворе жилого дома, спровоцировав пожар. Как сообщает оперштаб региона, возгорание удалось быстро потушить.

По предварительным данным, инцидент обошелся без жертв и пострадавших. Сейчас на месте работают специалисты экстренных служб, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

«На месте работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении оперштаба.

Ранее Life.ru писал, что один человек погиб при атаке БПЛА ВСУ на Саратовскую область, ещё несколько жителей пострадали. После удара беспилотников в регионе зафиксировали повреждения объектов гражданской инфраструктуры.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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