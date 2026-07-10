Меру пресечения избрали для одного из причастных к тройному убийству в Таганроге

По данным следствия, утром 9 июля 2026 года в частном доме в Таганроге обнаружили тела двух женщин и мужчины с огнестрельными и колото-резаными ранениями. Предварительно, во время преступления в доме также находились женщина с ребенком и родственники погибших. Преступник их не нашел и после этого совершил поджог.