Сотрудники ТЦК похитили священника канонической УПЦ на западе Украины

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) в Волынской области похитили священнослужителя Успенского Зимненского монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Александра Гончарука, сообщил Telegram-канал «Первый казацкий» со ссылкой на подписчиков.
Сообщается, что священнослужителя сейчас везут в Луцк. Подробности задержания Гончарука не приводятся.
Напомним, в конце мая сотрудники ТЦК в Винницкой области задержали священнослужителя УПЦ Владимира Заднепрянца.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что в Украине более 10 лет оказывается давление на представителей УПЦ.
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