Сальдо: 545 мирных жителей погибли в Херсонской области от атак ВСУ

«В результате агрессии ВСУ погибли уже 545 мирных жителей, 3,7 тысяч человек получили ранения. Среди погибших 20 детей. Если бы это воспринималось где-то в другом регионе, никто бы, наверное, не поверил. Но мы всё это видим наяву», — рассказал Сальдо в рамках международного онлайн-телемоста «Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области».