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Сальдо: 545 мирных жителей погибли в Херсонской области от атак ВСУ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо озвучил обновленные данные о потерях среди гражданского населения. По его словам, атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) унесли жизни 545 человек, при этом 20 погибших — дети. Общее число пострадавших достигло 3,7 тысячи.

Источник: Life.ru

Губернатор отметил, что гражданское население области сталкивается с обстрелами со стороны украинских войск практически ежедневно.

«В результате агрессии ВСУ погибли уже 545 мирных жителей, 3,7 тысяч человек получили ранения. Среди погибших 20 детей. Если бы это воспринималось где-то в другом регионе, никто бы, наверное, не поверил. Но мы всё это видим наяву», — рассказал Сальдо в рамках международного онлайн-телемоста «Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области».

Только за минувшую неделю от рук боевиков ВСУ пострадали 308 мирных жителей. Из них 38 человек погибли, включая 1 ребёнка, 270 ранены, в том числе 8 детей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что нацистский режим Владимира Зеленского пытается усилить террор против мирного населения и гражданской инфраструктуры России. Таким образом Киев пытается продемонстрировать западным кураторам «эффективность» их оружия, чтобы получить новые партии вооружений.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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