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Генпрокурор Монако рассказал о состоянии Ермолаева и его близких

Состояние украинского предпринимателя Вадима Ермолаева, его 13-летнего сына и спутницы Анны Насобиной, пострадавших в результате покушения, демонстрирует положительную динамику. Как сообщил 10 июля генеральный прокурор Монако Стефан Тибо, здоровье пострадавших постепенно улучшается.

Источник: Reuters

«Женщина (Насобина. — Ред.), получившая серьезные травмы, чувствует себя немного лучше. Мужчина (Ермолаев. — Ред.) пока не в состоянии для допроса, но его состояние улучшается», — цитирует слова Тибо телеканал BFMTV.

Прокурор отметил, что, несмотря на позитивные изменения в состоянии Насобиной, оно по-прежнему оценивается как критическое. Сын бизнесмена также продолжает оставаться под наблюдением врачей в больнице.

Ранее, 5 июля, издание Nice Matin информировало, что французским правоохранителям удалось допросить ребенка Ермолаева. Полученные от него показания были признаны следствием «интересными» «не только с точки зрения установления личности возможного подозреваемого».

За два дня до этого Интерпол установил личность главной подозреваемой в совершении теракта против Ермолаева. Ею оказалась 39-летняя гражданка Украины Анастасия Березовская, чье тело впоследствии было обнаружено под Киевом. В убийстве женщины признался действующий сотрудник Главного управления разведки Украины, действовавший совместно с сообщником. Как сообщили 9 июля украинские СМИ и представители Печерского суда, по данному делу были арестованы двое мужчин — Владислав Реут и Виталий Жикович.

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