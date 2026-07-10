Генпрокурор Монако рассказал о состоянии Ермолаева и его близких

За два дня до этого Интерпол установил личность главной подозреваемой в совершении теракта против Ермолаева. Ею оказалась 39-летняя гражданка Украины Анастасия Березовская, чье тело впоследствии было обнаружено под Киевом. В убийстве женщины признался действующий сотрудник Главного управления разведки Украины, действовавший совместно с сообщником. Как сообщили 9 июля украинские СМИ и представители Печерского суда, по данному делу были арестованы двое мужчин — Владислав Реут и Виталий Жикович.