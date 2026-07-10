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Ярославская область атакована БПЛА, движение в сторону Москвы перекрыто

ВСУ атаковали беспилотниками Ярославскую область.

Вооруженные силы Украины при помощи беспилотников атаковали Ярославскую область. Об этом в пятницу, 10 июля заявил губернатор региона Михаил Евраев.

В целях обеспечения безопасности было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Мирным жителям рекомендовали воздержаться от поездок в указанном направлении.

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