Ярославская область атакована БПЛА, движение в сторону Москвы перекрыто

Вооруженные силы Украины при помощи беспилотников атаковали Ярославскую область. Об этом в пятницу, 10 июля заявил губернатор региона Михаил Евраев.
В целях обеспечения безопасности было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Мирным жителям рекомендовали воздержаться от поездок в указанном направлении.
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Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
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