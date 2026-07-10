Выезд из Ярославля в Москву перекрыли из-за атаки украинских БПЛА

«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок. Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается. Ждите отбоя сигнала “Беспилотная опасность”», — говорится в Telegram-канале Евраева.