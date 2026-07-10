Евраев: ВСУ атаковали Ярославскую область, перекрыто движение в сторону Москвы

Вооруженные силы Украины беспилотниками атаковали территорию Ярославской области вечером в пятницу, 10 июля. Об этом в личном канале в мессенджере MAX сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается», — написал он.
Евраев уточнил, что в связи с атакой ВСУ было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону столицы от перекрестка Московского проспекта.
Ранее на территории региона также была объявлена беспилотная опасность. Мирных жителей призвали сохранять спокойствие и избегать поездок в направлении перекрытого участка дороги.
Ранее KP.RU сообщал, что силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников, направленную на Ярославский нефтеперерабатывающий завод в ночь 6 июля. Киевский режим запустил по объекту более 70 дронов.