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Евраев: ВСУ атаковали Ярославскую область, перекрыто движение в сторону Москвы

БПЛА ВСУ атаковали Ярославскую область, в регионе объявлена беспилотная опасность.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Украины беспилотниками атаковали территорию Ярославской области вечером в пятницу, 10 июля. Об этом в личном канале в мессенджере MAX сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается», — написал он.

Евраев уточнил, что в связи с атакой ВСУ было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону столицы от перекрестка Московского проспекта.

Ранее на территории региона также была объявлена беспилотная опасность. Мирных жителей призвали сохранять спокойствие и избегать поездок в направлении перекрытого участка дороги.

Ранее KP.RU сообщал, что силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников, направленную на Ярославский нефтеперерабатывающий завод в ночь 6 июля. Киевский режим запустил по объекту более 70 дронов.

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