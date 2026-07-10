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В Ярославле закрыли выезд в сторону Москвы из-за БПЛА

В Ярославле введено ограничение движения транспорта на выезде из города в направлении Москвы. Причиной стала атака беспилотных летательных аппаратов, о чем сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

Источник: РИА "Новости"

«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — написал он.

Глава региона рекомендовал жителям не пользоваться данным участком дороги и выбирать альтернативные пути.

«Ждите отбоя сигнала “Беспилотная опасность”», — отметил губернатор.

Как сообщили в Росавиации, аэропорт Ярославля закрыт для выполнения полетов.

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