В Ярославле закрыли выезд в сторону Москвы из-за БПЛА

«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — написал он.
Глава региона рекомендовал жителям не пользоваться данным участком дороги и выбирать альтернативные пути.
«Ждите отбоя сигнала “Беспилотная опасность”», — отметил губернатор.
Как сообщили в Росавиации, аэропорт Ярославля закрыт для выполнения полетов.
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