Россиянин лишился пальцев на руке после восхождения на гору в Непале

Российский альпинист после восхождения на гору Макалу в Непале впал в высотную кому и лишился пальцев на руке, сообщает The Tourism Times.
По словам путешественника Константина Смирнова, 9 мая он поднимался на вершину Макалу вместе с гидом. Однако во время спуска проводник оставил его позади на высоте около 7,9 тысячи метров.
Мужчине пришлось продолжить спуск самостоятельно. На отметке 7,7 тысячи метров он остановился для отдыха и впал в высотную кому. Лишь на следующее утро альпинист смог подать сигнал бедствия.
В результате произошедшего россиянин получил сильное обморожение и лишился пальцев на руке. Позже он подал иск к гиду и экспедиционной компании.
Владелец компании отверг обвинения. По его версии, во время спуска Смирнов сам отказался продолжать путь вместе с проводником, а спасательная операция затянулась из-за неблагоприятных погодных условий, сообщается в публикации.
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