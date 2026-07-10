Суд в Петербурге арестовал депутата парламента Ленобласти по делу об экстремизме

Сам парламентарий свою вину отрицал и настаивал на прекращении дела. Он пояснял, что его старые записи не содержат признаков экстремизма или призывов к чему-либо. Стоит отметить, что это не первое наказание для Апостолевского — в июле 2025 года его уже арестовывали на семь суток за аналогичный проступок.