Суд в Петербурге арестовал депутата парламента Ленобласти по делу об экстремизме

В Петербурге суд отправил под арест депутата областного парламента Ивана Апостолевского. Причиной стали старые ссылки на запрещенную в России соцсеть Facebook*, которые он не удалил со своей страницы. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, политик проведет под стражей ближайшие десять дней.
Смольнинский районный суд признал арестованного виновным по статье о пропаганде экстремистской символики. Согласно материалам полиции, еще в мае 2018 года на личной странице Апостолевского появились два поста с гиперссылками на страницы Facebook*, которые он не удалил даже после признания их экстремистскими.
Сам парламентарий свою вину отрицал и настаивал на прекращении дела. Он пояснял, что его старые записи не содержат признаков экстремизма или призывов к чему-либо. Стоит отметить, что это не первое наказание для Апостолевского — в июле 2025 года его уже арестовывали на семь суток за аналогичный проступок.
Ранее KP.RU писал, что в Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего парня. Его обвиняют в публичной пропаганде терроризма в интернете в ряде постов в соцсетях.
* — Принадлежат компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.