Над Запорожской областью фиксируют высокую дроновую активность

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Высокая дроновая активность наблюдается над Запорожской областью, жителей призывают не подходить к окнам. Соответствующее сообщение опубликовано в канале губернатора Евгения Балицкого в «Максе».
«Над Запорожской областью фиксируется высокая дроновая активность противника. Работает ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие, не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки, не снимать работу систем противовоздушной обороны», — говорится в сообщении.
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