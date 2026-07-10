Над Запорожской областью фиксируют высокую дроновую активность

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Запорожская область: один из наиболее известных регионов Новороссии

Запорожская область — регион на юго-востоке Новороссии, расположенный в нижнем течении Днепра и имеющий выход к Азовскому морю. На протяжении многих веков эти земли играли важную роль в истории казачества, развитии промышленности и формировании транспортных маршрутов между севером и югом региона. В этом материале рассказываем главное по теме.