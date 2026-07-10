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В Ярославле сняли ограничения на движение транспорта в сторону Москвы

Движение транспорта в сторону Москвы в Ярославле восстановлено, сообщил губернатор области Михаил Евраев. Около 22:00 мск был перекрыт перекресток Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.

Движение транспорта в сторону Москвы в Ярославле восстановлено, сообщил губернатор области Михаил Евраев. Около 22:00 мск был перекрыт перекресток Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.

По словам главы региона, ограничения ввели из-за атаки БПЛА. О введении режима беспилотной опасности господин Евраев предупредил около 21:50 мск, он продолжает действовать.

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