В Башкирии женщина из ревности заколола ножом слепого мужчину

Женщина, осознавая, что ее оппонент, страдающий серьезным заболеванием глаз и полностью утративший зрение, не сможет оказать сопротивление, нанесла ему несколько ударов деревянной тростью, а затем использовала кухонный нож, нанеся удары в область груди и спины.