В Башкирии женщина из ревности заколола ножом слепого мужчину

В городе Благовещенск возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в жестоком убийстве слепого мужчины в ходе конфликта, сообщает СУ СК РФ по региону.
Следствие установило, что в августе 2025 года в ходе застолья в доме на улице Социалистической между гражданами возникла ссора, вызванная ревностью.
Женщина, осознавая, что ее оппонент, страдающий серьезным заболеванием глаз и полностью утративший зрение, не сможет оказать сопротивление, нанесла ему несколько ударов деревянной тростью, а затем использовала кухонный нож, нанеся удары в область груди и спины.
Полученные мужчиной ранения и обильная кровопотеря привели к его гибели. В отношении обвиняемой возбуждено уголовное дело, в ближайшее время ей предстоит предстать перед судом.
Ранее сообщалось, что житель Калининградской области напал с ножом на 8-летнего сына знакомой.