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В Башкирии женщина из ревности заколола ножом слепого мужчину

Жительницу Благовещенск обвиняют в жестоком убийстве слепого мужчины.

Источник: Аргументы и факты

В городе Благовещенск возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в жестоком убийстве слепого мужчины в ходе конфликта, сообщает СУ СК РФ по региону.

Следствие установило, что в августе 2025 года в ходе застолья в доме на улице Социалистической между гражданами возникла ссора, вызванная ревностью.

Женщина, осознавая, что ее оппонент, страдающий серьезным заболеванием глаз и полностью утративший зрение, не сможет оказать сопротивление, нанесла ему несколько ударов деревянной тростью, а затем использовала кухонный нож, нанеся удары в область груди и спины.

Полученные мужчиной ранения и обильная кровопотеря привели к его гибели. В отношении обвиняемой возбуждено уголовное дело, в ближайшее время ей предстоит предстать перед судом.

Ранее сообщалось, что житель Калининградской области напал с ножом на 8-летнего сына знакомой.