Над Московской областью кружат три самолета: они не могут сесть

На Подмосковье обрушились мощные ветра и дожди. Непогода не дает ряду самолетов пойти на посадку. Над Московской областью кружат три воздушных судна. Об этом свидетельствуют полетные данные онлайн-радаров.
Так, в небе остаются самолеты, следующие в Москву из Минвод, Еревана и Антальи. Пока не ясно, сколько им придется кружить над регионом.
В аэропорту Внуково задержано не менее 27 рейсов. В Шереметьево непогода повлияла на вылет 14 самолетов и прилет 11 бортов.
Гидрометцентр предупредил жителей Московской области о приближающейся экстремальной погоде. В столицу идут ливни и грозы. Синоптики допустили образование смерчей в регионе. Не исключен также град. Самая интенсивная фаза штормовых процессов ожидается вечером в пятницу и в начале суток в субботу.