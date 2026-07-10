Над Запорожской областью наблюдается высокая активность БПЛА

«Над Запорожской областью фиксируется высокая дроновая активность противника. Работает ПВО», — написал он. Губернатор также призвал не снимать на видео работу ПВО.
Тем временем, в Херсонской области атаки Вооружённых сил Украины унесли жизни 545 человек, при этом 20 погибших — дети. Общее число пострадавших достигло 3,7 тысячи. Гражданское население области сталкивается с обстрелами со стороны украинских войск практически ежедневно.
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