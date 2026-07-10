Иностранцев, напавших на контролера в автобусе в Москве, задержали

Иностранцев, которые напали на контролера в московском автобусе, задержали. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
На кадрах с камеры наблюдения видно, что контролер проверяла оплату проезда у пассажиров. Один безбилетник резко направился к выходу и оттолкнул женщину, в результате она упала. В это время находившийся на остановке мужчина забежал в автобус и ударил по затылку контролера, а потом нанес несколько ударов пассажиру, пришедшему ей на помощь и пытавшемуся удержать безбилетника. В результате нападения женщина-контролер получила телесные повреждения. Злоумышленники скрылись после происшествия.
— В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемых. Они были задержаны в Оренбургской области при попытке покинуть территорию России. Ими оказались двое иностранных граждан в возрасте 20 и 23 лет, — говорится в Telegram-канале Волк.
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