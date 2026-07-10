МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Украинские власти хранили боеприпасы в жилой застройке не только в Вишневом под Киевом, но и в Павлограде на юго-востоке Украины. Об этом сообщило издание «Страна» со ссылкой на боевого инструктора Антона Черного.
По данным Черного, в Павлограде хранение боеприпасов в районе, где жили люди, также обернулось взрывом со вторичной детонацией. Он рассказал, что мины залетали к людям в квартиры, после взрыва ни в одном доме не осталось окон. Боевой инструктор уточнил, что эти события произошли еще до взрыва в Вишневом, но точной даты он не назвал.
Раннее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что власти Украины не первый раз размещают боеприпасы в жилой застройке, однако конкретных примеров она не привела.
Сильный взрыв в Вишневом, расположенном под Киевом, произошел 6 июля. После этого в городе была объявлена эвакуация. Несколько депутатов Верховной рады заявили, что на складе в Вишневом хранились боеприпасы и ракеты ПВО. В течение двух дней на складе продолжалась детонация, а многие украинские политики и СМИ возмущались тем, что склад с боеприпасами находился в жилой застройке. На этом фоне Генштаб ВС Украины поспешил заявить, что в их зону ответственности склад не входит. Ни одно другое силовое ведомство также не признало склад своим. Это вызвало новую волну критики — силовиков обвинили в попытке снять с себя ответственность за нарушение собственных же внутренних указов и за пренебрежение безопасностью жителей.
Минобороны РФ 6 июля сообщало о нанесении ударов по объектам ВПК Украины, в числе которых были склад горюче-смазочных материалов Вишневое и завод «Визар». В результате удара фиксировалась повторная обширная детонация, отмечали в Минобороны России.