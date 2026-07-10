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Собянин: Два летевших на Москву БПЛА сбиты системой ПВО Минобороны

Силы противовоздушной обороны ликвидировали два БПЛА, которые направлялись на столицу. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны ликвидировали два БПЛА, которые направлялись на столицу. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Два беспилотника, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны РФ, — написал он в МАКС.

В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов.

Ранее в Минобороны России сообщили, что силы противовоздушной обороны за неделю уничтожили над территорией страны 4975 дронов Вооруженных сил Украины.

8 июля украинский беспилотник атаковал рейсовый пассажирский автобус, ехавший из Краснодара в Мелитополь. Инцидент произошел на дороге Приморского муниципального округа. Все пассажиры успели покинуть транспорт, никто не пострадал.

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