Собянин: Два летевших на Москву БПЛА сбиты системой ПВО Минобороны

Силы противовоздушной обороны ликвидировали два БПЛА, которые направлялись на столицу. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Два беспилотника, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны РФ, — написал он в МАКС.
В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов.
Ранее в Минобороны России сообщили, что силы противовоздушной обороны за неделю уничтожили над территорией страны 4975 дронов Вооруженных сил Украины.
8 июля украинский беспилотник атаковал рейсовый пассажирский автобус, ехавший из Краснодара в Мелитополь. Инцидент произошел на дороге Приморского муниципального округа. Все пассажиры успели покинуть транспорт, никто не пострадал.