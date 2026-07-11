Два БПЛА сбиты на пути к Москве

Силы ПВО сбили два беспилотника на пути к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в «Максе». Экстренные службы работают на месте падения обломков, добавил он.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше