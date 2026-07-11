Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два БПЛА сбиты на пути к Москве

Силы ПВО сбили два беспилотника на пути к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в «Максе». Экстренные службы работают на месте падения обломков, добавил он.

Силы ПВО сбили два беспилотника на пути к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в «Максе». Экстренные службы работают на месте падения обломков, добавил он.

В пятницу ограничения на полеты вводились в московском аэропорту Внуково. Воздушная гавань принимала рейсы по согласованию с органами. Кроме того, вечером 10 июля было ограничено движение в сторону Москвы в Ярославле из-за атаки БПЛА.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше