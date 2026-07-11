В Ростове-на-Дону заключили под стражу подозреваемого в убийстве трёх человек

Мужчину подозревают в возможной связи с особо тяжкими преступлениями, обстоятельства которых устанавливает первый отдел по расследованию особо важных дел регионального управления Следственного комитета. Уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве двух и более лиц, покушении на убийство двух и более лиц, умышленном повреждении чужого имущества путём поджога, а также незаконном обращении с оружием и боеприпасами.