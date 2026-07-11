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В Красноярском крае сошли с рельсов 15 вагонов, задерживаются пассажирские поезда

15 вагонов поезда сошли с рельсов в Красноярском крае.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае произошло ЧП с участием грузового поезда. С рельсов сошли 15 вагонов с углем. Инцидент случился на станции Стайный. Об этом оповестили в пресс-службе Красноярской железной дороги.

«На место происшествия направлены 3 восстановительных поезда. В результате происшествия пострадавших нет», — сказано в материале.

Сход вагонов произошел вечером 10 июля. Пассажиров предупредили о возможных задержках пассажирских поездов. На месте инцидента организовали оперативный штаб для устранения последствий.

Следователи СК России между тем устанавливают обстоятельства происшествия на омской железной дороге. 9 июля произошла авария на станции Комбинатская Западно-Сибирской ж/д. Зафиксирован сход трех вагонов без опрокидывания. ЧП произошло при проведении маневровых работ.