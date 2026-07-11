В Дагестане вынесли приговор по делу о заказном убийстве 2012 года

Верховный суд Дагестана приговорил местного жителя к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о заказном убийстве, совершенном более десяти лет назад. После освобождения осужденный также будет находиться под ограничением свободы в течение двух лет.
Следствие и суд установили, что в 2012 году мужчина согласился за денежное вознаграждение принять участие в убийстве жителя республики. Вместе с организатором и другим сообщником он прибыл на автомобиле в Ногайский район, где преступление было совершено с использованием ножей и охотничьей нарезной винтовки.
При назначении наказания суд учел, что ранее фигурант уже был осужден по другому уголовному делу и с 2022 года отбывал наказание. Остальные участники преступления также были признаны виновными и получили реальные сроки лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Башкортостане перед судом предстанет 68-летний житель Туймазинского района, обвиняемый в жестоком убийстве жены и её пожилой матери.