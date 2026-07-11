В Дагестане вынесли приговор по делу о заказном убийстве 2012 года

Следствие и суд установили, что в 2012 году мужчина согласился за денежное вознаграждение принять участие в убийстве жителя республики. Вместе с организатором и другим сообщником он прибыл на автомобиле в Ногайский район, где преступление было совершено с использованием ножей и охотничьей нарезной винтовки.