На Украине сообщили о взрыве боеприпасов в жилой застройке Павлограда

Он утверждает, что в Павлограде такая практика закончилась взрывом и последующей детонацией. По его словам, после происшествия мины разлетались в квартиры, а в домах рядом не осталось целых окон. Он также отметил, что эпизод в Павлограде произошёл раньше взрыва в Вишнёвом, однако дату не назвал.