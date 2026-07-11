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На Украине сообщили о взрыве боеприпасов в жилой застройке Павлограда

Боеприпасы на Украине размещали в жилой застройке не только в Вишнёвом под Киевом, но и в Павлограде на юго-востоке страны. Об этом пишет издание «Страна» со ссылкой на боевого инструктора Антона Чёрного.

Источник: Life.ru

Он утверждает, что в Павлограде такая практика закончилась взрывом и последующей детонацией. По его словам, после происшествия мины разлетались в квартиры, а в домах рядом не осталось целых окон. Он также отметил, что эпизод в Павлограде произошёл раньше взрыва в Вишнёвом, однако дату не назвал.

Напомним, одной из целей ночного удара по Киевской области стал склад в Вишнёвом, где находились снаряды с обеднённым ураном. После взрыва из-за резкого ухудшения качества воздуха началась эвакуация. Владимир Зеленский признал, что ПВО Украины не смогла сбить ни одной баллистической ракеты. Экс-комик заявил, что склад в городе Вишнёвое Киевской области принадлежал «Укроборонпрому». По его словам, возбуждено уголовное дело, виновные будут наказаны, последуют увольнения.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.