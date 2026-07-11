В Красноярске сошли с рельсов 15 вагонов с углем

В результате аварии на станции Стайный в Красноярске с рельсов сошли 15 вагонов, груженных углем. По информации, предоставленной пресс-службой Красноярской железной дороги, данное происшествие может стать причиной задержек в движении пассажирских составов.
Как сообщили представители ведомства, на место происшествия для ликвидации последствий направлены три восстановительных поезда.
В результате аварии никто из людей не пострадал, угрозы окружающей среде также не выявлено. Для решения возникших задач и минимизации последствий создан оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что во Владимирской области столкнулись поезд и микроавтобус, в результате чего пострадал водитель автомобиля.