Сбежавших от испуга собак ищут под проливным дождем: ураган в Подмосковье частично разрушил приют для животных

В Московском регионе бушует ураган. Местные снимают на видео жуткие последствия ЧП. Ветер сорвал крыши нескольких частных домов. Непогоду также остро ощутили на себе сотрудники приюта для бездомных животных «Мурзик Шарики». На своей странице во «ВКонтакте» они поделились кадрами бушующего урагана. На видео видно, что ветер частично разрушил приют.