Сбежавших от испуга собак ищут под проливным дождем: ураган в Подмосковье частично разрушил приют для животных

В Московском регионе бушует ураган. Местные снимают на видео жуткие последствия ЧП. Ветер сорвал крыши нескольких частных домов. Непогоду также остро ощутили на себе сотрудники приюта для бездомных животных «Мурзик Шарики». На своей странице во «ВКонтакте» они поделились кадрами бушующего урагана. На видео видно, что ветер частично разрушил приют.
В соцсети пишут о «торнадо над приютом».
«Электричества нет. От торнадо оборвались центральные провода — нас полностью обесточили», — рассказали в организации.
Большинство вольеров получили серьезные повреждения, многие животные от страха перед бушующей стихией разбежались. Сотрудники приюта под проливным дождем уже приступили к поискам сбежавших собак.
Во всех регионах ЦФО, как оповещает KP.RU, 11 июля прольются грозовые дожди. Ожидаются порывы ветра до 25 м/с. Днем в субботу зона непогоды продвинется к Москве. В столице грозы с градом ожидаются в 12−13 часов.