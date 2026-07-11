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Роспотребнадзор начал проверку после отравления 19 человек в Подмосковье

Региональное управление Роспотребнадзора начало проверку после отравления 19 человек в кафе в подмосковном Зарайске. По информации пресс-службы ведомства, случаи острой кишечной инфекции были связаны с употреблением роллов.

Региональное управление Роспотребнадзора начало проверку после отравления 19 человек в кафе в подмосковном Зарайске. По информации пресс-службы ведомства, случаи острой кишечной инфекции были связаны с употреблением роллов.

В кафе уже выявили грубые санитарные нарушения, отметили в Роспотребнадзоре. Заведение временно закрыли. Эксперты отобрали пробы сырья, взяли смывы с поверхностей, а также направили биоматериал сотрудников кафе на лабораторные исследования.

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