Роспотребнадзор начал проверку после отравления 19 человек в Подмосковье

Региональное управление Роспотребнадзора начало проверку после отравления 19 человек в кафе в подмосковном Зарайске. По информации пресс-службы ведомства, случаи острой кишечной инфекции были связаны с употреблением роллов.
В кафе уже выявили грубые санитарные нарушения, отметили в Роспотребнадзоре. Заведение временно закрыли. Эксперты отобрали пробы сырья, взяли смывы с поверхностей, а также направили биоматериал сотрудников кафе на лабораторные исследования.
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