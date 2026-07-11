Несколько пассажирских поездов резко изменили маршруты из-за схода состава в Красноярском крае

В Красноярском крае вечером 10 июля сошли с рельсов несколько вагонов грузового поезда. В результате движение нескольких пассажирских составов было изменено. Пять поездов проследуют по обновленному маршруту. Об этом проинформировала Красноярская железная дорога в канале в «Макс».