Несколько пассажирских поездов резко изменили маршруты из-за схода состава в Красноярском крае

В Красноярском крае вечером 10 июля сошли с рельсов несколько вагонов грузового поезда. В результате движение нескольких пассажирских составов было изменено. Пять поездов проследуют по обновленному маршруту. Об этом проинформировала Красноярская железная дорога в канале в «Макс».
ЧП с грузовым поездом случилось на станции Стайный. В результате поезда N9 Владивосток — Москва, N69 Чита — Москва, N269 Чита — Адлер, N270 Адлер — Чита и N2 Москва — Владивосток немного изменят путь следования.
«Они проследуют по КрасЖД в обход участка Иланская — Решоты через станцию Саянская, с выходом далее на основной маршрут. Пассажиры поездов, следующих с задержкой более 4 часов, будут обеспечены питанием», — прокомментировали в пресс-службе КрасЖД.
Известно, что с рельсов сошли 15 вагонов с углем. На место происшествия направлены три восстановительных поезда.