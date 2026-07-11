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Несколько пассажирских поездов резко изменили маршруты из-за схода состава в Красноярском крае

Пять пассажирских поездов проследуют по измененному маршруту из-за ЧП на КрасЖД.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае вечером 10 июля сошли с рельсов несколько вагонов грузового поезда. В результате движение нескольких пассажирских составов было изменено. Пять поездов проследуют по обновленному маршруту. Об этом проинформировала Красноярская железная дорога в канале в «Макс».

ЧП с грузовым поездом случилось на станции Стайный. В результате поезда N9 Владивосток — Москва, N69 Чита — Москва, N269 Чита — Адлер, N270 Адлер — Чита и N2 Москва — Владивосток немного изменят путь следования.

«Они проследуют по КрасЖД в обход участка Иланская — Решоты через станцию Саянская, с выходом далее на основной маршрут. Пассажиры поездов, следующих с задержкой более 4 часов, будут обеспечены питанием», — прокомментировали в пресс-службе КрасЖД.

Известно, что с рельсов сошли 15 вагонов с углем. На место происшествия направлены три восстановительных поезда.