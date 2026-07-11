Куба снова осталась без света спустя несколько дней после предыдущего блэкаута

Напомним, национальная электроэнергетическая система Кубы полностью вышла из строя 7 июля. Причины отключения неизвестны. Предыдущее полное отключение энергосистемы на Кубе фиксировали в марте 2026 года. Ситуация в карибской республике ухудшилась с начала года из-за односторонних мер Вашингтона. Периоды отключения электричества длятся по несколько дней без перерыва на его включение.