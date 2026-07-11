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Куба снова осталась без света спустя несколько дней после предыдущего блэкаута

Национальная электроэнергетическая система (SEN) Кубы вновь прекратила работу спустя несколько дней после предыдущего масштабного отключения электроэнергии. Об этом сообщила государственная компания Union Eléctrica (UNE).

«16:30. Полный сбой Национальной электроэнергетической системы. После сбоя в работе SEN в 16:30 в провинциальном центре управления нагрузкой принимаются все необходимые оперативные и технические меры для формирования микроэлектросети», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что сформированные системы должны обеспечить стабильное и приоритетное электроснабжение больниц в провинциях. Специалисты занимаются синхронизацией генераторных установок и регулированием нагрузки, чтобы поддерживать работу объектов, имеющих стратегическое значение.

Напомним, национальная электроэнергетическая система Кубы полностью вышла из строя 7 июля. Причины отключения неизвестны. Предыдущее полное отключение энергосистемы на Кубе фиксировали в марте 2026 года. Ситуация в карибской республике ухудшилась с начала года из-за односторонних мер Вашингтона. Периоды отключения электричества длятся по несколько дней без перерыва на его включение.

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