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В Ростове-на-Дону арестовали подозреваемого по делу о тройном убийстве

В Таганроге в частном доме были обнаружены тела двух женщин и мужчины с огнестрельными и колото-резаными ранениями.

Источник: Аргументы и факты

Суд в Ростове-на-Дону отправил под стражу 44-летнего мужчину, которого проверяют на причастность к убийству трех человек в частном доме в Таганроге. Следствие устанавливает его возможную роль в совершении особо тяжких преступлений.

По данным регионального управления СК, тела двух женщин и мужчины с огнестрельными и колото-резаными ранениями были обнаружены в одном из домов на улице 1-я Котельная. Следователи установили личность предполагаемого исполнителя — 69-летнего мужчины, которого позже нашли мертвым в лесополосе Неклиновского района. В момент нападения в доме также находились женщина, ребенок и родственники погибших, однако нападавший их не обнаружил и после этого поджег здание.

Уголовное дело расследуется по статьям об убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, умышленном уничтожении имущества путем поджога, а также незаконном обороте огнестрельного оружия. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего и устанавливать степень причастности задержанного.

Ранее Верховный суд Дагестана приговорил местного жителя к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о заказном убийстве, совершенном более десяти лет назад.

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