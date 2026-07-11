В Ростове-на-Дону арестовали подозреваемого по делу о тройном убийстве

По данным регионального управления СК, тела двух женщин и мужчины с огнестрельными и колото-резаными ранениями были обнаружены в одном из домов на улице 1-я Котельная. Следователи установили личность предполагаемого исполнителя — 69-летнего мужчины, которого позже нашли мертвым в лесополосе Неклиновского района. В момент нападения в доме также находились женщина, ребенок и родственники погибших, однако нападавший их не обнаружил и после этого поджег здание.