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Роспотребнадзор начал эпидрасследование после отравления 19 человек в Зарайске

Управление Роспотребнадзора по Московской области начало эпидемиологическое расследование после отравления 19 человек в кафе в Зарайске. Об этом в субботу, 11 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Управление Роспотребнадзора по Московской области начало эпидемиологическое расследование после отравления 19 человек в кафе в Зарайске. Об этом в субботу, 11 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Управление Роспотребнадзора по Московской области проводит эпидрасследование случаев острой кишечной инфекции в городе Зарайске, связанных с употреблением роллов, — сказано в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что во время расследования в кафе были выявлены нарушения санитарного законодательства, деятельность точки общепита приостановлена.

В настоящее время специалисты начали полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Отобраны пробы сырья, взяты смывы с поверхностей, у сотрудников кафе отобран биоматериал для лабораторных исследований.

Ранее сообщалось, что в суши-баре в Зарайске отравились примерно 20 человек, включая детей. Первые пострадавшие обратились к врачам утром 10 июля, а к 16:00 специалисты зарегистрировали уже 19 случаев острого гастроэнтерита.

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