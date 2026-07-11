Утонувшие в Уссурийске девушки оказались сёстрами из многодетной семьи

Именно она заметила, что подруги тонут, и побежала за помощью. На крик откликнулся 61-летний отдыхающий, находившийся в одной из беседок. Мужчина прыгнул в воду и смог вытащить одну девушку — её госпитализировали в городскую больницу. Он пытался спасти и двух остальных, но в водоёме было слишком глубоко. Спасти их не удалось.