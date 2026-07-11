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Утонувшие в Уссурийске девушки оказались сёстрами из многодетной семьи

Старшая только что окончила медколледж, младшей в день трагедии исполнилось 18 лет. Третья пострадавшая выжила благодаря отдыхающему, который бросился в воду.

Источник: Аргументы и факты

Трагедия в Уссурийске, где 9 июля утонули две девушки, обернулась страшной семейной историей. Погибшие оказались родными сёстрами из многодетной семьи, сообщил источник Новостей VL. Старшая только что окончила медицинский колледж, младшая в день гибели отметила 18-летие.

Вместе с ними на базе отдыха «Южная» находились две подруги — тоже сёстры, 2006 и 2010 годов рождения. Компания из четырёх девушек приехала отметить день рождения на водоём, не предназначенный для купания. В воду зашли трое, а младшая из компании осталась на берегу — она не умеет плавать.

Именно она заметила, что подруги тонут, и побежала за помощью. На крик откликнулся 61-летний отдыхающий, находившийся в одной из беседок. Мужчина прыгнул в воду и смог вытащить одну девушку — её госпитализировали в городскую больницу. Он пытался спасти и двух остальных, но в водоёме было слишком глубоко. Спасти их не удалось.

Тела погибших извлекли из воды спасатели. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства трагедии.