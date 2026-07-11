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Жителя Артема осудили за жестокое обращение с собакой

Житель Артема признан виновным в жестоком обращении с животным. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Источник: ДЕЙТА

Суд установил, что в июле 2024 года мужчина, находясь в квартире многоэтажного дома на улице Ленина, выбросил собаку с балкона, расположенного на четвертом этаже.

После падения животное получило тяжелые травмы, которые привели к увечью.

Действия подсудимого квалифицированы по части 1 статьи 245 Уголовного кодекса РФ — жестокое обращение с животным, совершенное с целью причинения ему боли и страданий и повлекшее увечье.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде 120 часов обязательных работ.

В прокуратуре уточнили, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.