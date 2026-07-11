Жителя Артема осудили за жестокое обращение с собакой

Суд установил, что в июле 2024 года мужчина, находясь в квартире многоэтажного дома на улице Ленина, выбросил собаку с балкона, расположенного на четвертом этаже.
После падения животное получило тяжелые травмы, которые привели к увечью.
Действия подсудимого квалифицированы по части 1 статьи 245 Уголовного кодекса РФ — жестокое обращение с животным, совершенное с целью причинения ему боли и страданий и повлекшее увечье.
С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде 120 часов обязательных работ.
В прокуратуре уточнили, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.