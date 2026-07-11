В Индии задержали мужчину, десятилетиями жившего в отелях бесплатно

Во время допроса задержанный рассказал, что начал заниматься мошенничеством после смерти своей невесты. Известно, что в 1996 году он уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления и провел в местах лишения свободы почти 15 лет. Теперь ему вновь грозит уголовное наказание.