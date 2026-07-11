В Индии задержали мужчину, десятилетиями жившего в отелях бесплатно

В Индии задержали 69-летнего мужчину, которого подозревают в многолетнем мошенничестве с гостиницами. По данным следствия, на протяжении 36 лет он останавливался в дорогих отелях по всей стране, используя вымышленные имена и не оплачивая проживание, сообщает портал The Times of India.
Как сообщили правоохранители, подозреваемый представлялся иностранным гидом, преподавателем английского языка или инструктором по йоге. По версии следствия, таким способом ему удалось обмануть около 300 гостиниц более чем в десяти индийских штатах. Последним эпизодом стало проживание в пятизвездочном отеле в Райпуре, после которого мужчина попытался скрыться, однако спустя три дня был задержан.
Во время допроса задержанный рассказал, что начал заниматься мошенничеством после смерти своей невесты. Известно, что в 1996 году он уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления и провел в местах лишения свободы почти 15 лет. Теперь ему вновь грозит уголовное наказание.
Ранее в индийском штате Мадхья-Прадеш десятки мужчин стали жертвами мошеннической схемы, связанной с организацией массового бракосочетания.